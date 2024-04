Permessi di costruire, ripresina per le case (+0,5%) e impennata per il non residenziale (+28,3%)

Sulla base dei permessi di costruire rilasciati in Italia, nel quarto trimestre del 2023 l’Istat - nella nota diffusa oggi - stima un numero di nuovi fabbricati residenziali pari a 13.780 unità, in crescita dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima (+0,1% rispetto al trimestre precedente). In termini di metri quadrati, la superficie utile abitabile si attesta poco al di sopra degli 1,2 milioni di metri quadrati, in crescita dell’1,3% sull’anno prima (+0,6% congiunturale). Per quanto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi