Permessi, proroga da concedere in caso di meteo avverso e nuove prescirizioni urbanistiche di Ivana Consolo

Link utili La sentenza del Tar Liguria n. 522/2023 Liguria

Il Tar Liguria accoglie il ricorso di un'impresa e fornisce una dettagliata analisi dei motivi che giustificano la dilazione dei termni









I titoli edilizi soggiacciono ad un termine di decadenza ben preciso e normativamente previsto; ma in presenza di comprovati e seri motivi ostativi, non imputabili al titolare del permesso di costruire, è possibile chiedere al Comune una proroga del termine.

È compito dell'amministrazione procedere ad un'accurata disamina delle istanze di proroga, e fare molta attenzione a non prevaricare sul legittimo interesse del privato.

Nel caso che andremo ad esaminare, il Tar Liguria, con sentenza n. 522/2023...