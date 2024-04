Permessi, silenzio-assenso impossibile nelle aree vincolate

Il silenzio assenso non può formarsi quando l’opera realizzata insista in area vincolata. O meglio, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata ha i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa. Con questa motivazione...

