Pescara, project financing da 30,6 milioni per un impianto di trattamento e recupero rifiuti di Alessandro Lerbini

Capitali privati per costruire un impianto di riciclo dei rifiuti in Abruzzo. Ambiente Spa affida in concessione la progettazione, realizzazione e successiva gestione di un impianto per il trattamento e il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata in località Piano di Sacco a Città Sant'Angelo (Pescara).

Si tratta di un intervento dal valore di 30.648.913 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 19 maggio.



