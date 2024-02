Piano opere comunali, per affidare i lavori scadenza unica fissata a 31 dicembre 2025 Decreto Pnrr: semplificate le procedure del programma 2020-2024 del ministero dell’Interno. Addio al principio DNSH. Per l’anticipo del 50% basta l’aggiudicazione (non più l’avvio dei lavori)