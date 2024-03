Più spazio al silenzio assenso sui permessi in zone vincolate

Il silenzio assenso, finora ammesso soltanto nell’ambito delle conferenze di servizi, diventerà più utilizzato nelle procedure di richiesta di permessi di costruire in zone vincolate.

È una delle semplificazioni più rilevanti, contenute nel disegno di legge che oggi approderà in Consiglio dei ministri per poi andare in Parlamento: riguarda, per l’appunto, la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi «a favore di cittadini e imprese». E, in...