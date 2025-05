Pnrr scuola, ok al pacchetto di misure salva spesa

Nel decreto legge sul Pnrr in discussione alla commissione Cultura a Palazzo Madama è stato approvato un gruppo di emendamenti per snellire le procedure di investimento e spesa del Pnrr nei capitoli dell’Istruzione (e non solo).

Per evitare inciampi si agisce principalmente su un doppio fronte: un utilizzo più libero dei ribassi d’asta per il finanziamento di altre opere e la previsione di verifiche a campione e non più massive sulle rendicontazioni e le certificazioni di una serie di finanziamenti...