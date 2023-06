Pnrr, vertice in extremis fra governo e Corte conti su scudo erariale e controlli di Gianni Trovati

Il governo vuole escludere gli investimenti del Pnrr dal controllo concomitante









Margini e tempi appaiono troppo stretti per una trattativa vera e propria. Ma sugli emendamenti per prorogare lo scudo contro il danno erariale per colpa grave ed escludere gli interventi del Pnrr dal controllo concomitante, il governo tenta una mediazione in extremis con la Corte dei conti.

L’incontro è in programma per domani pomeriggio, poche ore prima della chiusura dell’esame alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera sulla legge di conversione del decreto Pa che dovrebbe imbarcare...