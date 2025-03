Polizza catastrofale, obbligo con sanzioni per imprese e compagnie

L’obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali naturali sugli immobili delle imprese non prevede sanzioni solo per queste ultime, se non si assicurano. Infatti, in parallelo, le compagnie hanno (sia pure a certe condizioni) l’obbligo di assicurare le imprese che lo chiedano. Ecco il quadro delle sanzioni.

Le sanzioni per le imprese

Se non si conformano agli obblighi entro il 31 marzo, le imprese saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dell’articolo 1, comma...