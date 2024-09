Polizze per le catastrofi, le imprese chiedono più tempo per adeguarsi

ll governo intende procedere rapidamente all’approvazione del decreto attuativo sulle polizze catastrofali. Ma ancora una deadline precisa su quando questo avverrà non è stata indicata. L’incontro avvenuto ieri tra il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, e le associazioni di categoria dell’industria, dell’artigianato e del commercio non ha prodotto novità rispetto ai giorni scorsi. Il ministro non ha mostrato l’ultima bozza del decreto, ma si è limitato a darne una descrizione per sommi capi...

