Previdenza complementare, dall'Inps le istruzioni per il personale cessato dal servizio di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nell' «ultimo miglio Tfs» il datore deve indicare le informazioni non previste nella denuncia mensile ListaPosPA









L'Istituto di previdenza sociale, con il messaggio n. 2497/2023, ha fornito le indicazioni operative in merito alle corrette modalità da seguire per la trasmissione, in via telematica, del trattamento di fine servizio (Tfs) nel caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico iscritto alla previdenza complementare.

Il messaggio consente così di dare delle risposte alle diverse richieste...