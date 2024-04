Prezzari non aggiornati, annullato bando di gara da 6,4 milioni all’università di Trieste

È stato annullato il bando di gara da 6,4 milioni per l’adeguamento antincendio e a norma degli impianti elettrici ddi una serie di edifici del complesso universitario di Piazzale Europa 1 a Trieste. La decisione del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche che gestisce la gara è arrivata in seguito alla segnalazione dell’Associazione delle imprese specializzate nella realizzazione di impianti (Assistal) sull’utilizzo di prezzari del tutto obsoleti per la quantificazione dell’imposto posto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi