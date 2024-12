Procedure di acquisto a evidenza pubblica, prima l’obbligazione giuridica poi l’impegno

Nel caso di procedure di acquisto a evidenza pubblica prima si deve formare l’obbligazione giuridica (con la stipulazione del contratto e non con l’aggiudicazione) e poi si traduce la prenotazione della spesa in vero e proprio impegno.

È questo il corretto iter da seguire secondo la Corte dei conti del Molise che, in un parere (n. 163/2024), ha esaminato le modalità di assunzione dell’impegno di spesa, raccordando la normativa in materia contabile (Tuel e principi contabili) ed in materia di “contratti...