Province, tutti d’accordo sulla riforma ma resta l’incognita sui tempi d’avvio

Sull’esigenza di rimettere mano agli ordinamenti delle Province per rafforzarne le funzioni e far tornare l’elezione diretta di consigli e presidenti sono quasi tutti d’accordo. E anche sull’urgenza di questo intervento. Tutto sta a tradurre questa urgenza in tempi di realizzazione; perché qui le certezze latitano.

L’intesa corale delle principali forze politiche, che conosce una parziale eccezione nel Movimento 5 Stelle soprattutto sul tema dell’elezione diretta, è andata in scena ieri all’Assemblea...