Residenze per anziani, scatta l’interesse ma pesano le diverse regole regionali e i costi di Laura Cavestri

L’offerta attira capitali che puntano a riqualificare strutture datate, ma cercano occasioni favorevoli. A frenare lo sviluppo è la frammentazione su convenzioni e prezzi









investitori in cerca di rendimenti interessanti e di operazioni anti-cicliche. In un momento di mercato complesso, il senior housing (dalle Rsa, residenze socio-assistenziali, alle unità abitative per anziani autosufficienti) entra nei radar dei grandi operatori. Un settore che, più di altri quali la residenzialità studentesca, rileva la disparità tra domanda in crescita e offerta che langue. A settembre, Axa IM Alts ha debuttato nel mercato italiano delle case di riposo per anziani con l’acquisto...