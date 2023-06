Rfi, bando da 436,6 milioni per il raddoppio della tratta Genga - Serra San Quirico ad Ancona di Alessandro Lerbini

Il tracciato si sviluppa per circa 8,9 km, di cui 7 km in completa variante e la restante parte in affiancamento alla linea esistente









Nuova maxiopera ferroviaria in gara con i fondi del Pnrr. Rfi ha pubblicato il bando dal valore di 436.635.886 euro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genga - Serra San Quirico sulla linea Orte-Falconara.



Il raddoppio della tratta – oggi interamente a unico binario – interessa il territorio della provincia di Ancona e in particolare i comuni di Fabriano, Genga e Serra San Quirico. Il comune di Cerreto D'Esi è stato individuato...