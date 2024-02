Ricandidature, tutti i dilemmi anche alla luce del Pnrr

Bella gara ieri tra chi si è spaccato di più sul terzo mandato. Se la destra, con il «sì» della Lega e il «no» di FdI e Forza Italia. Oppure il Pd, che ha votato contro l’emendamento ma anche contro i suoi sindaci e Governatori favorevoli, invece, alla ricandidatura. Diciamo subito che il «no» dei Dem è servito a creare quell’effetto coalizione con i 5 Stelle (pure loro contrari) alla vigilia del voto in Sardegna come fosse una danza per propiziare le urne di domenica. Da lunedì, però, Schlein si...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi