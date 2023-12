Ricostruzione post calamità, il Cdm dà l’ok finale al Ddl

Il Consiglio dei ministri chiude la partita sul Ddl per la gestione delle “ricostruzioni nazionali”, dopo mesi di negoziati con le Regioni e gli enti locali. La complessa architettura definita nel testo che il 5 dicembre ha ricevuto l’ultimo sigillo del governo conferma la figura del commissario straordinario, che però non sarà “di norma” il presidente della Regione colpita dalla calamità di rilievo nazionale. Questa formulazione, fortemente stata chiesta dalle Regioni, non si legge infatti all’articolo...

