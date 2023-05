Ridiamo un futuro di fiducia e responsabilità alla dirigenza pubblica di Antonio Lampis

Serve maggiore attenzione a tempo, denaro e capitale umano perché il prodottoè più importantedel processo









Ultimamente si dibatte molto se e quando riusciremo a spendere nei tempi il Pnrr. Sul come spendere si è aperto un acceso confronto tra governo e organi di controllo. La ricorrenza della discussione ricorda ancora una volta la crescente difficoltà con cui le pubbliche amministrazioni riescono a rispondere alle esigenze della società, difficoltà che in Europa sono emerse ancora più prepotentemente per effetto della pandemia e della guerra. Senza spesa tempestiva non c’è ripresa e non c’è sviluppo....