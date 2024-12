Rinnovabili, Pichetto rassicura i governatori delle Regioni: nessuna penalità in caso di ritardi

Non ci saranno cartellini rossi per le Regioni che non legifereranno sul versante delle aree idonee per l’installazione degli impianti rinnovabili entro i 180 giorni fissati dal decreto pubblicato a inizio luglio sulla Gazzetta Ufficiale e che scadrebbero il prossimo 2 gennaio. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha infatti formalizzato, in una missiva indirizzata al collega degli Affari regionali, Roberto Calderoli, l’impegno assunto a margine della ...

