Ripartito il Fondo 2023 destinato ai piccoli Comuni per le funzioni fondamentali post-Covid

Ripartito in quote, per l’anno 2023, il Fondo in favore dei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da Covid, istituito dall’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, 20 giugno 2024, corredato degli allegati A e B, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta...

