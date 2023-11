Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese di Maria Adele Cerizza

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: contributi ai Comuni per la prevenzione del rischio sismico

La Regione Lombardia ha aperto un bando che prevede contributi ai Comuni per azioni non strutturali di prevenzione del rischio sismico consistenti nella...