Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: beni confiscati, pubblicato il nuovo bando a favore dei Comuni

Prosegue l’impegno della Regione Campania per il riutilizzo dei beni confiscati. Nel nuovo avviso pubblico vengono stanziati 1.500.000 euro per finanziare progetti promossi dai Comuni e destinati a trasformare i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata in risorse per le comunità e i territori. Potranno presentare istanza di partecipazione i Comuni campani al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare, per finalità istituzionali, destinati quindi o a essere amministrati direttamente dagli stessi Comuni, o, sulla base di apposita convenzione, a essere assegnati in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ad altri enti pubblici. Il contributo massimo per ciascuna proposta progettuale è di 200.000 euro. Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 16 giugno 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata beniconfiscati@pec.regione.campania.it. Sito web

Emilia Romagna: al via i fondi per divulgare e valorizzare la storia del novecento

La Regione Emilia Romagna ha previsto l’erogazione di fondi per sostenere progetti che divulghino l’importanza dei luoghi di memoria e la loro valorizzazione quali simboli della storia del Novecento ed elementi fondanti della nostra democrazia di cui ricorre proprio nel 2025 l’ottantesimo anniversario delle tappe fondamentali che ne hanno consentito l’edificazione, sia a livello nazionale che europeo. Il bando è rivolto a Comuni, associazioni e istituzioni culturali riconosciute. Ai fini dell’accesso al contributo, il progetto presentato deve prevedere un costo complessivo minimo di spese ammissibili di 10.000 euro per i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti. Per i Comuni e Unioni di Comuni con meno di quindicimila abitanti il progetto presentato deve prevedere un costo complessivo minimo di spese ammissibili di 8.000,00 euro. Domande dalle ore 10,00 di martedì 4 marzo alle ore 16,00 di lunedì 24 marzo 2025. Sito web

Friuli Venezia Giulia: attivati finanziamenti a sostegno del completamento degli interventi Pnrr e Pnc

Con la delibera n. 53 del 24 gennaio 2025 la giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il bando per la concessione di finanziamenti agli enti locali per garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di opere già finanziate con risorse del Pnrr e del Pnc, nonché per interventi strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle stesse, come previsto nei commi 4-6 dell’articolo 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla direzione centrale infrastrutture e territorio, all’indirizzo Pec: territorio@certregione.fvg.it entro il 31 ottobre 2025. Le domande saranno finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Sito web

Lazio: 60 milioni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici

Il programma regionale Fesr Lazio 2021-2027 - Obiettivo di Policy 2 “Un’Europa più verde” obiettivi specifici 2.1 e 2.2 ha messo a disposizione 60.000.000 euro per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti (azione 2.1.1). Per ciascun intervento è necessario realizzare una diagnosi energetica. A conclusione dei lavori, gli edifici dovranno ottenere riduzione di almeno il 30% delle emissioni (dirette e indirette) di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. Beneficiari dell’avviso sono i 39 Comuni del Lazio con più di 20.000 abitanti: Alatri – Albano Laziale – Anagni – Aprilia – Ardea – Anzio – Cassino – Ceccano – Cerveteri – Ciampino – Cisterna di Latina – Civitavecchia – Colleferro – Ferentino – Fiumicino – Fondi – Fonte Nuova – Formia – Frascati – Frosinone – Genzano di Roma – Grottaferrata – Guidonia Montecelio – Ladispoli – Latina – Marino – Mentana – Minturno – Monterotondo – Nettuno – Palestrina – Pomezia – Rieti – Sezze – Sora – Terracina – Tivoli – Velletri – Viterbo - Le proposte dovranno essere trasmesse entro il 24 febbraio 2025. Sito Web

Toscana al via il sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica “Annualità 2025”

Con decreto dirigenziale n. 28823 del 31 dicembre 2024 la Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. L’avviso pubblico è articolato su due linee di finanziamento: Linea 1 - contributi a progetti frutto della co-progettazione di prevista dall’articolo 10 della legge regionale 27/2021. Possono presentare domanda gli enti locali e la scadenza è il 20 febbraio 2025, ore 13. Linea 2 – contributi a progetti che non risultino a esito di un processo di co-progettazione, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/90 Possono presentare domanda gli enti locali e le associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e la scadenza è il 10 febbraio 2025, ore 13. Sito web