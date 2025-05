Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: attivati i fondi per la promozione della cittadinanza europea 2025

La Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione per il 2025, in continuità con l’anno precedente, la somma complessiva di 270.000 euro. Saranno finanziate due diverse tipologie di progetti: iniziative rivolte alla comunità regionale (tipologia A): presentate da Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitana, Province, nonché associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro con sede in Emilia-Romagna e rilevante esperienza - almeno triennale - nell’ambito della promozione della cittadinanza europea; Iniziative di rafforzamento istituzionale per favorire la partecipazione degli enti territoriali alle opportunità offerte dai programmi e dai finanziamenti europei (tipologia B): presentate da Comuni capoluogo, Unioni di Comuni, Città metropolitana e Province del territorio regionale. Il contributo potrà essere al massimo l’80% delle spese previste che saranno ritenute ammissibili, da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. Le domande potranno essere compilate e trasmesse fino alle ore 16 del 10 giugno 2025. Sito web

Lazio: fino a 5mila euro a sostegno dei Festival del folklore iscritti all’Albo regionale

È on line il nuovo avviso pubblico a sostegno dei Festival del Folklore iscritti all’Albo Regionale, col quale la Regione Lazio intende promuovere i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale e la rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali e d’integrazione sociale, anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero. Si tratta di festival che si svolgono a cadenza periodica, il cui programma prevede l’esibizione di più gruppi e spettacoli all’interno di un coerente progetto culturale. L’Avviso è rivolto ai festival iscritti all’Albo Regionale dei Festival del Folklore 2024-2027. Il contributo regionale massimo concedibile ammonta a 5.000 euro. I progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 16 maggio 2025 e il 30 maggio 2026. Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo spettacolodalvivo@pec.regione.lazio.it entro le ore 23.59 del 16 giugno 2025, utilizzando l’apposita modulistica allegata all’Avviso. Sito web

Veneto: pubblicato il bando per il premio “Comune onorario del Veneto 2025”

Lo scopo dell’iniziativa promossa dalla Regione Veneto è quello di salvaguardare e promuovere l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e valorizzare le singole comunità presenti in Italia e nel mondo. Il Concorso rappresenta un’occasione perché la cultura regionale si rifletta anche oltre i suoi confini. Sono considerate attività e iniziative di promozione della cultura della Regione i convegni, i seminari, le mostre, le manifestazioni, le celebrazioni, i festival e ogni altro evento che abbia come tema l’emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l’identità veneta presso le comunità venete all’estero. Le iniziative non devono aver avuto finalità di lucro. Sono ammissibili a partecipare al presente bando Comuni onorari del Veneto che si sono contraddistinti per attività e iniziative di promozione della cultura regionale realizzate nell’anno di presentazione della domanda o nel biennio precedente. La dotazione finanziaria per l’azione è pari a complessivi euro 10.000. Scadenza: 30 settembre 2025. Sito web

Veneto: previsti 5,5 milioni di euro per gli interventi di bonifica ambientale di siti inquinati

Possono partecipare all’iniziativa, mediante presentazione di apposita domanda, le amministrazioni comunali e provinciali della Regione del Veneto, nonché la Città metropolitana di Venezia. A sostegno delle descritte tipologie di interventi viene prevista la somma di euro 5,5 milioni di euro Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di “Bonifica di siti contaminati” anche se oggetto di precedenti contributi e che non risultino conclusi alla data di adozione del presente provvedimento. Tra questi, si evidenzia l’ammissibilità degli interventi già finanziati a valere sulle risorse disposte dal Pnrr con la Misura M2C4 Investimento 3.4 (Bonifica del suolo dei “siti orfani”) . Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 10.000,00 e un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari ad euro 1 milioni di euro. Scadenza 30 giugno 2025. Sito web

Pathways2Resilience: nuovo bando per azioni locali di adattamento climatico

Aperta la seconda call del progetto Pathways2Resilience (P2R), che selezionerà 61 nuove regioni o comunità europee da finanziare per azioni di adattamento climatico nei loro contesti unici. Il bando ha lo scopo di sostenere regioni europee vulnerabili nel percorso di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso il finanziamento di progetti e un programma di capacity building della durata di 18 mesi basato sui framework P2R. Possono partecipare enti legali pubblici a livello territoriale NUTS 1, 2, 3 o LAU, oppure organismi di diritto pubblico. Sono finanziabili attività coerenti con le categorie di costo previste da Horizon Europe, tra cui: sviluppo di strategie regionali e portafogli di innovazione per la resilienza climatica, basati su valutazioni dei rischi climatici futuri; elaborazione di piani di investimento per trasformare le strategie in progetti finanziabili. Budget 21 milioni di euro. Il bando è aperto fino al 20 agosto 2025. Sito web