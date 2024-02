Roma, gara Atac da 37 milioni per le ricariche dei bus elettrici nelle rimesse cittadine

A Roma l’Atac si prepara a trasformare i depositi per accogliere i nuovi autobus elettrici. Al via l’appalto integrato per la realizzazione delle infrastrutture per la gestione dei mezzi ad alimentazione elettrica presso le rimesse cittadine con fondi Pnrr - Next Generation Eu. La gara, dal valore di 37 milioni, riguarda le rimesse di Trastevere, Portonaccio, Tor Sapienza, Tuscolana e Grottarossa. Complessivamente l’Atac metterà su strada 411 nuovi autobus elettrici, di cui i primi 110 entro la fine...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi