Ruspe intelligenti e sensori hi-tech per ridurre gli incidenti nei cantieri

L’intelligenza artificiale come strumento per prevenire gli incidenti sul lavoro nell’industria delle costruzioni e aumentare la sicurezza nei cantieri. È la missione di Cgt, storica azienda del gruppo Tesya e dealer di Caterpillar in Italia. Tesya è una realtà internazionale con circa 3.700 dipendenti in 125 sedi (1,7 miliardi di fatturato nel 2023) che opera in molteplici settori: costruzioni, logistica, transizione energetica. Secondo gli ultimi dati Inail il settore delle costruzioni ha registrato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi