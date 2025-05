Sagoma «traslata» in area vincolata: il Tar Lazio analizza il caso prima e dopo il Dl Salva Casa

La sentenza n. 5211 del marzo 2025, emessa dal Tar Lazio, analizza la fattispecie molto particolare della traslazione della sagoma di un edificio in altro luogo di sedime. In altri termini, il privato che richiede ed ottiene i titoli edilizi per la realizzazione di una data opera in un dato luogo, ma poi realizza il manufatto altrove, pone in essere un intervento edilizio abusivo, poiché in totale difformità, o con variazioni essenziali, rispetto a ciò che era stato concesso ed autorizzato. Diviene...

