Sanatoria, annullamento in autotutela possibile solo per errore o falso

L’amministrazione pubblica può annullare in autotutela una concessione edilizia in sanatoria solo quando è stata ottenuta dal richiedente in base a falsa o erronea rappresentazione della realtà materiale. Con questa motivazione il Tar di Roma ha accolto, con la sentenza 6789/2024 il ricorso di una società che aveva impugnato l’ordinanza di Roma Capitale emessa nel 2013 e relativa a un’istanza del 2004. La controversia nasce quando Roma Capitale annulla in autotutela l’atto di concessione del condono...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi