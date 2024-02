Sardegna: Todde davanti a Truzzu, parte la resa dei conti nel governo

Una debacle. Non ci sono altri termini per sintetizzare il risultato del voto sardo. Un voto destinato ad alimentare ulteriormente tensioni interne alla maggioranza e nel Governo. Mentre scriviamo non c’è ancora il risultato definitivo e il testa a testa potrebbe addirittura portare lo spoglio davanti al Corte d’appello. La tendenza in corso nelle ultime ore sembra però premiare la candidata del centrosinistra Alessandra Todde che potrebbe quindi strappare la guida della Regione al centrodestra nonostante...

