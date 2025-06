Sblocca-stipendi aperto al 94% dei Comuni ma i costi sono strutturali

Lo «sblocca stipendi» inserito in conversione all’ultimo decreto legge sulla Pa accende le calcolatrici nel 94% dei Comuni. Sono una piccola minoranza, 400 in tutto, gli enti che già superano il nuovo limite agli stanziamenti per le buste paga, e quindi non hanno spazi di manovra ulteriori. Ma i calcoli non sono semplici: è attesa ormai a breve termine una circolare della Ragioneria generale, ma numeri e indicazioni importanti da parte del ministero dell’Economia sono cominciati a emergere ieri nel...

