Scala a chiocciola abusiva se non è prevista nella relazione asseverata di Ivana Consolo

La decisione del Consiglio di Stato: bocciato il ricorso dei proprietari intenzionati a ricavare un locale abitabile nel sottotetto









La sentenza n. 832/23 emessa dal supremo Tribunale amministrativo, ci consente di cogliere due aspetti per nulla scontati in tema di abusi edilizi. Difatti, come vedremo, un intervento edilizio può risultare abusivo perché in qualche misura “collegato” ad altra opera del tutto irregolare; ma anche perché, seppur presente nel progetto grafico, non è espressamente menzionato nella correlata relazione asseverata prodotta alle amministrazioni.

Il fatto

I privati proprietari di un immobile strutturato su più livelli, decidevano di realizzare alcuni interventi edilizi, e più precisamente: l’abbassamento del solaio dell’ultimo piano con conseguente installazione di una scala a chiocciola, necessaria ad accedere al piano mansarda (così ricavato), nonché al terrazzo soprastante. Facile intuire come l’abbassamento del solaio avesse consentito di ricavare dei vani abitabili, con un inevitabile aumento di superficie.

Gli interventi edilizi in parola, richiamavano l’attenzione tanto del Comune quanto della Soprintendenza (attesa l’esistenza di un vincolo), che ritenevano del tutto abusiva l’attività posta in essere dai privati, in quanto le opere, per tipologia e per come realizzate, non erano di fatto mai state autorizzate. Conseguentemente, il Comune emetteva ordinanza di demolizione e reintegrazione, mentre la Soprintendenza esigeva la predisposizione di un progetto finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.

I privati, del tutto convinti di non essersi resi colpevoli di alcun abuso, decidevano di rivolgersi al Tar,, che tuttavia rigettava il loro ricorso.

I giudici amministrativi, infatti, ritenevano che l’intervento complessivo fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia; solo così può definirsi la realizzazione di più opere coordinate, da cui è derivato un organismo edilizio caratterizzato da una diversa distribuzione dei volumi sul piano verticale, tanto da rendere abitabili degli spazi che in precedenza non lo erano. Per un siffatto intervento, le autorizzazioni erano ineludibili; mancando le stesse, l’abuso è incontestabile.

La decisione del Consiglio di Stato

Investiti della vicenda, i giudici di Palazzo Spada non hanno alcun dubbio in merito alla piena correttezza di quanto statuito nel provvedimento del Tar. Quanto all’ampliamento del sottotetto, non è contestabile la sua abusività, essendo senz’altro un’opera mai assentita dalla Soprintendenza. L’attenzione ai concentra poi sulla scala a chiocciola ritenuta abusiva per due ordini di ragioni.

Anzitutto, in virtù della sua funzione di collegamento agli ambienti abusivamente ricavati (sottotetto abitabile), essa si inserisce in un contesto di opere non autorizzate, da ciò conseguendo anche la sua abusività. Ma vi è un ulteriore aspetto di non scarsa rilevanza: la scala a chiocciola, non era prevista nella relazione asseverata che ha consentito la realizzazione dell’intervento, ma risultava soltanto dai correlati progetti grafici. Ebbene, per il Consiglio di Stato ciò non è affatto sufficiente; il manufatto doveva anche essere menzionato testualmente nella relazione asseverata, che nel caso di specie recava invece la sola menzione di opere interne del tutto differenti da quelle poi realmente eseguite.