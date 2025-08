Se la sperimentazione si fa politica pubblica

Dall’osservazione del contesto europeo alla volontà di portare in Italia il modello del riuso temporaneo di spazi in abbandono e propagarlo coinvolgendo pubblico, privati, università, gruppi locali. L’associazione Temporiuso, fondata da Isabella Inti e Giulia Cantaluppi nel 2009, è stata pioniera del movimento di riuso di spazi abbandonati in Italia e oggi supporta amministrazioni e privati nella concretizzazione di progetti di riuso. Nel tempo è diventata una società di consulenza e progettazione...

