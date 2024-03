Serve il permesso per trasformare il magazzino in un’abitazione

Per trasformare un magazzino in abitazione è necessario il permesso di costruire, perché in questo modo si aumenta il carico urbanistico previsto per la precedente destinazione d’uso. È quanto emerge da una sentenza, la numero 199/2024 seconda sezione del Tar del Piemonte, in merito al ricorso di una persona che aveva trasformato un deposito in civile abitazione.

Nel corso di un sopralluogo...