Sì al condono per gli edifici completati «al rustico» e dotati di copertura

In un edificio da sanare il rustico e la copertura devono essere realizzati prima della legge sul condono. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar di Roma, la numero 4113/2024 in merito al ricorso di una persona contro la determinazione del Comune di Roma Capitale in merito a un abuso su un immobile.

La vicenda inizia quando un primo locatario dell’immobile presenta istanza...