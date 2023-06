Sicurezza in cantiere, sì alle attenuanti generiche al datore di lavoro che «ripara» alle inadempienze di Massimo Frontera

Il giudice di merito, ricorda la Cassazione, deve valutare, oltre l'occasionalità del fatto, anche gli elementi rilevanti che indicano se i fatti contestati sono stati superati (o disattesi)











Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione penale ha riformato il giudizio del tribunale di Ivrea che non aveva concesso le attenuanti generiche al titolare di un'impresa di costruzioni che aveva mancato di adottare alcune di misure di sicurezza nel cantiere di una ristrutturazione esterna di un edificio. Come ricostruito dalla sentenza n.23946/2023 depositata il 5 giugno scorso, all'imprenditore è stato contestato di non aver ottemperato alle azioni che la norma attribuisce al datore di lavoro...