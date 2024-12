Sicurezza sismica delle scuole, domande entro il 10 dicembre per i 33 milioni disponibili

Per gli enti locali si avvicina la scadenza per chiedere le risorse previste per gli interventi di messa in sicurezza sismica. L’avviso pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione fissa al 10 dicembre il termine entro il quale i comuni interessato dovranno inviare l’istanza di finanziamento. I soldi sono quelli individuati da un decreto legge del 2019 (n.124 del 26 ottobre), il quale rimandava a un decreto attuativo - da emanare entro 60 giorni - per individuare modalità di accesso e priorità...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi