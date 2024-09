Sismabonus, lavori iniziati nel ’24: al 36% le spese sostenute nel 2025

La domanda del lettore: In merito al sismabonus, un’operazione di demolizione e ricostruzione di una villa singola (con una sola unità abitativa) situata in zona sismica 3, ha reso possibile il “salto” di due classi sismiche e il miglioramento della classe energetica, passata da D ad A. Quali massimali di incentivo saranno applicabili per il 2025? E, se l’avvio dei lavori avverrà entro il 31 dicembre 2024, gli attuali incentivi saranno riconosciuti anche se gli interventi e i pagamenti saranno effettuati...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi