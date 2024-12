Sogin, nuova gara da 172,5 milioni per mettere in sicurezza l’Eurex di Saluggia

Riparte a Saluggia (Vercelli) la procedura per mettere in sicurezza l’impianto nucleare Eurex. Sogin ha pubblicato l’appalto misto di lavori, forniture e servizi per il completamento della realizzazione dell’impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive Complesso Cemex (impianto di processo ed edificio deposito), riguardante anche la formazione del personale dell’appaltante, l’assistenza e la manutenzione durante le prove e l’esercizio dell’impianto. La gara, dal valore di 172,5 milioni...