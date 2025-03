Soppalco senza permesso solo se assimilabile a un ripostiglio

«Il soppalco per essere considerato intervento minore e quindi senza il bisogno di autorizzazione, deve essere come un ripostiglio. E quindi senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo non fruibile alle persone». È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar Sicilia, la numero 679/2025, con cui è stato respinto il ricorso con cui era stata impugnata un’ordinanza di demolizione.

La vicenda inizia nel maggio del 2019 quando i proprietari di uno stesso corpo di fabbrica ...