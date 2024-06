Sospesa l’interdittiva nei confronti di Cobar: «Riprendono i lavori»

Porta riprendere dopo lo stop causato da un’interdittiva amministrativa l’attività in cantiere dell’impresa pugliese Cobar. «Il giudice per le indagini preliminari di Salerno ha emesso la sospensiva del provvedimento di interdittiva a contrattare con la pubblica amministrazione che aveva riguardato Cobar Spa», rende noto in un comunicato l’avvocato Vito Mormando, legale della società di Altamura che ha in corso lavori relativi ad appalti finanziati col Pnrr in molte regioni italiane e che è coinvolta...

