Sottosoglia, esclusione automatica solo con richiamo negli atti di gara

Con l’ordinanza n. 133/2024 il Tar Campania, Napoli, sez. IV, prende in considerazione le disposizioni codicistiche, confermate rispetto a quanto già previsto dai decreti legge emergenza (in particolare il Dl 76/2020, art. 1, comma 3), tra le più rilevanti ovvero l’esclusione automatica nel sottosoglia in caso di appalto – lavori o servizi - da aggiudicarsi al minor prezzo privo di interesse transfrontaliero (in caso di competizione con almeno 5 partecipanti).

