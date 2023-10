Spese legali, la pubblica amministrazione può valutare presupposti e congruità di Ulderico Izzo

Link utili Consiglio di Stato, sentenza n. 7917/2023 Consiglio di Stato

Il posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo e le spese sono rimborsabili solo nei limiti del parere di congruità rilasciato dall’avvocatura dello Stato









Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7917/2023, ha stabilito il principio di diritto secondo cui ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale, spettanti a un dipendente pubblico, titolare, perciò solo, di un interesse legittimo, l’amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all’an e al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell’avvocatura di Stato.

Il fatto

Il ministero della difesa ha appellato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del Tar Campania, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da un appartenente all’arma dei Carabinieri, avverso al diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale, ha stabilito la quantificazione delle somme dovute a tale titolo (nel caso di specie in euro 20mila). Il giudice amministrativo d’appello ha accolto le doglianze del dicastero ritenendo errato l’impianto motivazionale della sentenza appellata.

La decisione

La sentenza ha posto in evidenza che il Tar, nell’annullare il diniego al rimborso, manifestato dal ministero della Difesa, non poteva stabilirne il quantum, ma doveva rimettere la determinazione dell’ammontare delle spese all’amministrazione interessate, previa valutazione di congruità della competente Avvocatura statale.

L’atto consultivo dell’avvocatura dello stato, in ragione della sua natura tecnico-discrezionale, non deve, peraltro, attenersi all’importo preteso dal difensore ovvero a quello liquidato dal consiglio dell’ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l’assistito, ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive e, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore.

Conclusioni

La ratio della disciplina in materia di rimborso delle spese di patrocinio legale, contenuta nell’articolo 18 del Dl 25 marzo 1997 n. 67, chiarisce che la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo e tali spese sono rimborsabili solo nei limiti del parere di congruità rilasciato dall’avvocatura dello Stato. Da ciò deriva che nessun potere è attribuito al giudice amministrativo di stabilirne il quantum invia complessiva ed equitativa.