Sport e salute, accordo quadro da 15,5 milioni per riqualificare impianti a Matera e Foligno di Alessandro Lerbini

Opere per lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, per il ciclodromo Casini e la Giostra della Quintana. Scadenza: 29 maggio









Sport e Salute manda in gara con fondi Pnrr due accordi quadro per migliorare l'impiantistica sportiva a Matera e Foligno. Vale complessivamente 15.505.327 euro il bando finalizzato all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana.



Gli interventi previsti negli accordi quadro riguarderanno principalmente la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, l'adeguamento normativo degli impianti termici ed elettrici oltre...