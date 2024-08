Stazioni appaltanti, in un anno 4.541 qualificate e 8.063 Pa convenzionate alle centrali di committenza

A un anno esatto dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione previsto dal nuovo codice appalti, le amministrazioni pubbliche qualificate ai fini degli appalti sono 4.541 unità, «con una variazione percentuale rispetto al trimestre precedente pari a +6,0%». Si legge nel rapporto pubblicato dall’Anac il 6 agosto con i dati aggiornati al 30 giugno 2024. Più esattamente, sono 4.337 le amministrazioni qualificate per via ordinaria e 227 quelle qualificate con riserva. Dal totale di 4.564 amministrazioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi