Strada dei Parchi, trattativa Stato-Toto sul risarcimento: l'azienda chiede 2,6 miliardi

Il braccio di ferro tra governo e gruppo Toto, ex concessionario delle autostrade A24 e A25 Roma-L’Aquila-Teramo e Torano-Pescara, potrebbe essere a una svolta. La vicenda è nota: nel luglio del 2022 il governo Draghi ha revocato in danno la concessione a Strada dei Parchi (società del gruppo Toto) per presunte inadempienze contrattuali. La concessione delle due autostrade è stata immediatamente affidata dal governo ad Anas (società del gruppo Ferrovie dello Stato). Ne è scaturita una furiosa battaglia...