Sull'abuso non sanabile la compatibilità paesaggistica non rileva di M.Fr.

Il Consiglio di Stato ricorda che il parere della soprintendenza e la regolarità edilizio-urbanistica attengono a due sfere di interesse diverse









È ininfluente e anzi irrilevante la compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio irregolare non condonabile. Lo ha ricordato recentemente il Consiglio di Stato occupandosi di una controversia sorta nel comune di Positano, in Campania, dove la proprietaria di un edificio storico si è vista respingere una Scia in sanatoria per alcuni interventi edilizi (consistenti nella creazione di nuovi volumi). L'intervento è stato considerato irregolare e non sanabile dall'ente locale, che ne ha ordinato...