Sull’imposta di soggiorno sanzioni inapplicabili

Non convince la risposta data dal ministero dell’Economia a Telefisco 2025 sull’imposta di soggiorno (Nt+ Enti locali & Edilizia del 10 febbraio).

Era stato chiesto come applicare la normativa che prevede, per l’omessa o infedele dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma dal 100 al 200 per cento «dell’importo dovuto». Si precisava...