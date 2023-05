Superbonus, sconto in fattura sull'intero compenso anche con errore nell'acconto di Luca De Stefani

Chi ha iniziato un intervento con questa formula è obbligato a completarlo con la stessa modalità. Per l'Agenzia contano le previsioni del contratto e il mancato esercizio della detrazione











La riapertura da parte di alcuni istituti di credito all'acquisto dei crediti dei bonus edili, in alcuni casi limitatamente ai casi di crediti acquisiti dai fornitori tramite lo «sconto in fattura», è un sospiro di sollievo per queste imprese che, avendo sottoscritto, mesi fa, con un mercato dei crediti super attivo, i contratti per l'effettuazione dei lavori, «pagata», totalmente o in parte, tramite il trasferimento del bonus edile, sono obbligate contrattualmente (cioè civilisticamente) a rispettare...