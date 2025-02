Taranto, incarico da 2,2 milioni per i nuovi edifici del polo ospedaliero

Bando di ingegneria per opere di edilizia sanitaria a Taranto. L’Asl ha pubblicato la gara per l’affidamento dello studio di fattibilità tecnico economico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica nell’area dell’ospedale San Cataldo da adibire a Polo ospedaliero universitario. Il valore dll’incarico è di 2,229 milioni. Offerte entro il ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi