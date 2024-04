Tecnici Pa, dal Mit la bussola per risolvere i problemi di calcolo degli incentivi

L’ufficio legale di supporto del Mit, nei giorni scorsi, ha pubblicato una serie di pareri – ad altrettanti quesiti – in tema di incentivi per funzioni tecniche alla luce delle nuove disposizioni codicistiche (art. 45 e allegato I.10 che riportata l’elenco tassativo delle funzioni tecniche incentivate).

Dirigenti e incentivi

Con un primo parere n. 2385, l’ufficio interviene sul quesito in tema di incentivi e dirigenti. Più nel dettaglio se, in caso di appalto finanziato solo in parte dal PNRR – e...